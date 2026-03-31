Kosova'da A Milli Takıma çirkin hareket! Gece gece otelin önünde yapılanlar infial uyandırdı

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 26 Mart’ta oynanan karşılaşmada Romanya’yı 1-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmişti. 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için ay-yıldızlı ekip bugün Kosova'da galibiyet arayacak. Milli takımımızın kaldığı otelin önünde yapılan skandal hareket maç öncesi infial uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otelin bulunduğu noktaya oldukça yakın bir alanda art arda havai fişek patlatıldığı görüldü. Havai fişek patlatanların Kosovalı taraftarlar olduğu belirtildi.

GECE GÜRÜLTÜ KOPTU

Gece yarısı yaşanan olayda yükselen gürültü de dikkat çekti. Görüntüler medyada kısa sürede yayılırken sosyal birçok kullanıcıdan olaya tepki geldi.

Otelin etrafında herhangi bir güvenlik önleminin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

O anları, gezi içerikleri çeken Tolga Öztürk de görüntüledi.

DÜNYA KUPASI'NDA KRİTİK EŞİK

Alınan galibiyet, play-off sürecinde Türkiye’nin elini güçlendirirken gözler şimdi Kosova karşılaşmasında.

Türkiye’nin Kosova karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde play-off finali yolunda önemli bir adım atılmış olacak. Karşılaşmadan çıkacak sonuç, Dünya Kupası yolundaki tabloyu doğrudan etkileyecek.