Kosova'da A Milli Takıma çirkin hareket! Gece gece otelin önünde yapılanlar infial uyandırdı

Mehmet Hazar Gönüllü

A Milli Takım’ın Kosova’da konakladığı otelin önünde gece yarısı havai fişek patlatılması büyük tepki çekti. O anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 26 Mart’ta oynanan karşılaşmada Romanya’yı 1-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmişti. 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için ay-yıldızlı ekip bugün Kosova'da galibiyet arayacak. Milli takımımızın kaldığı otelin önünde yapılan skandal hareket maç öncesi infial uyandırdı.

Kosova da A Milli Takıma çirkin hareket! Gece gece otelin önünde yapılanlar infial uyandırdı 1

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otelin bulunduğu noktaya oldukça yakın bir alanda art arda havai fişek patlatıldığı görüldü. Havai fişek patlatanların Kosovalı taraftarlar olduğu belirtildi.

Kosova da A Milli Takıma çirkin hareket! Gece gece otelin önünde yapılanlar infial uyandırdı 2

GECE GÜRÜLTÜ KOPTU

Gece yarısı yaşanan olayda yükselen gürültü de dikkat çekti. Görüntüler medyada kısa sürede yayılırken sosyal birçok kullanıcıdan olaya tepki geldi.

Kosova da A Milli Takıma çirkin hareket! Gece gece otelin önünde yapılanlar infial uyandırdı 3

Otelin etrafında herhangi bir güvenlik önleminin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kosova da A Milli Takıma çirkin hareket! Gece gece otelin önünde yapılanlar infial uyandırdı 4

  • O anları, gezi içerikleri çeken Tolga Öztürk de görüntüledi.

DÜNYA KUPASI'NDA KRİTİK EŞİK

A Milli Takım, 26 Mart’ta oynanan mücadelede Romanya’yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra kupa hasretine son verme hedefi doğrultusunda kritik bir eşiğe geldi.

Alınan galibiyet, play-off sürecinde Türkiye’nin elini güçlendirirken gözler şimdi Kosova karşılaşmasında.

Kosova da A Milli Takıma çirkin hareket! Gece gece otelin önünde yapılanlar infial uyandırdı 5

Türkiye’nin Kosova karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde play-off finali yolunda önemli bir adım atılmış olacak. Karşılaşmadan çıkacak sonuç, Dünya Kupası yolundaki tabloyu doğrudan etkileyecek.

Kosova da A Milli Takıma çirkin hareket! Gece gece otelin önünde yapılanlar infial uyandırdı 6

A MİLLİLER DÜNYA KUPASI YOLUNDA – HEMEN OYNA
