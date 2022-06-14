Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan son takım oldu

2022 Dünya Kupası Kıtalararası Play-Off final maçında Yeni Zelanda’yı 1-0 yenen Kosta Rika, Katar’daki turnuvaya katılım hakkı elde eden son takım oldu.
Takımın tek golünü 3. dakikada Joel Campbell kaydetti. Joel Campbell'in adı 5 yıl önce Beşiktaş ile anılmış fakat anlaşma sağlanamamıştı. Hızıyla kendini ön plana çıkarak yıldız oyuncu ülkesi adına çok kritik bir gol atmış oldu.
A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
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