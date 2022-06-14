SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan son takım oldu

Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan son takım oldu

14.06.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek 2022 Dünya Kupası'na katılan son takım oldu. Kosta Rika'nın grubunda ise İspanya, Almanya ve Japonya yer aldı.

Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan son takım oldu

2022 Dünya Kupası Kıtalararası Play-Off final maçında Yeni Zelanda’yı 1-0 yenen Kosta Rika, Katar’daki turnuvaya katılım hakkı elde eden son takım oldu.

GOLÜ ATAN TANIDIK İSİM

FVPO8mGWUAEm1JV

Takımın tek golünü 3. dakikada Joel Campbell kaydetti. Joel Campbell'in adı 5 yıl önce Beşiktaş ile anılmış fakat anlaşma sağlanamamıştı. Hızıyla kendini ön plana çıkarak yıldız oyuncu ülkesi adına çok kritik bir gol atmış oldu.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI ŞÖYLE OLUŞTU

2221302-46324870-2560-1440

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jose Mourinho, sonunda muradına erdi!Jose Mourinho, sonunda muradına erdi!
F.Bahçe'den Özdağ açıklaması! "Geri adım..."F.Bahçe'den Özdağ açıklaması! "Geri adım..."
Fenerbahçe'yi transferde kızdırdılar!Fenerbahçe'yi transferde kızdırdılar!
Anahtar Kelimeler:
Kosta Rika Yeni Zelanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...

Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Hakemi döve döve öldürdüler! Futbolda kara gün...

Hakemi döve döve öldürdüler! Futbolda kara gün...

Türkiye-Litvanya maçı öncesi kriz!

Türkiye-Litvanya maçı öncesi kriz!

Fenerbahçe imzayı attırdı! Sözleşmesi...

Fenerbahçe imzayı attırdı! Sözleşmesi...

Bu ne hırs Pirlo! Kafayı Galatasaray'a taktı

Bu ne hırs Pirlo! Kafayı Galatasaray'a taktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.