Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan son takım oldu

2022 Dünya Kupası Kıtalararası Play-Off final maçında Yeni Zelanda’yı 1-0 yenen Kosta Rika, Katar’daki turnuvaya katılım hakkı elde eden son takım oldu.

GOLÜ ATAN TANIDIK İSİM

Takımın tek golünü 3. dakikada Joel Campbell kaydetti. Joel Campbell'in adı 5 yıl önce Beşiktaş ile anılmış fakat anlaşma sağlanamamıştı. Hızıyla kendini ön plana çıkarak yıldız oyuncu ülkesi adına çok kritik bir gol atmış oldu.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI ŞÖYLE OLUŞTU

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore



