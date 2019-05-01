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Kostas Mitroglou'nun menajeri açıkladı: Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşmesi var

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 01.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Kostas Mitroglou'nun menajeri Panos Galariotis, Yunan futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu. Galariotis, "Kostas'ın sezon sonunda Olympiakos'a gideceği yönündeki iddialar var ama gerçek şu ki o bunların hiçbirini düşünmüyor. Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.

Kostas Mitroglou'nun menajeri açıkladı: Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşmesi var

Galatasaray'ın 1.5 yıllığına Fransa'nın Olympique Marsilya takımından kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun menajeri Panos Galariotis önemli açıklamalar yaptı.

Galariotis, "Kostas'ın sezon sonunda Olympiakos'a gideceği yönündeki iddialar, Türk basınından kaynaklanıyor. Gerçek şu ki Kostas bunların hiçbirini düşünmüyor. Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu kazanması için elinden geleni yapmak istiyor ve tek düşüncesi bu" şeklinde konuştu.

Yunan menajer, "Mitroglou kesin olarak gelecek sezon da Galatasaray'da devam edecek mi?" şeklindeki soruya da "1.5 yıllık sözleşmesi var" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Kostas Mitroglou

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