Kostas Mitroglou'nun menajeri açıkladı: Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşmesi var

Galatasaray'ın 1.5 yıllığına Fransa'nın Olympique Marsilya takımından kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun menajeri Panos Galariotis önemli açıklamalar yaptı.

Galariotis, "Kostas'ın sezon sonunda Olympiakos'a gideceği yönündeki iddialar, Türk basınından kaynaklanıyor. Gerçek şu ki Kostas bunların hiçbirini düşünmüyor. Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu kazanması için elinden geleni yapmak istiyor ve tek düşüncesi bu" şeklinde konuştu.

Yunan menajer, "Mitroglou kesin olarak gelecek sezon da Galatasaray'da devam edecek mi?" şeklindeki soruya da "1.5 yıllık sözleşmesi var" cevabını verdi.

