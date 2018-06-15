MAGAZİN

Kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut havalimanında görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinde taciz iddialarıyla suçlanan Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendiği fark edince hızla olay yerinden ayrıldı.

Kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut havalimanında görüntülendi

Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Bir arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline gelen Talat Bulut, gazetecilere görüntü vermek istemezken, oyuncunun şapka taktığı görüldü.

5b23790066a97c4350d7389f

Taciz iddiasının ardından ilk kez görüntülenen oyuncunun tanınmamak için başını öne eğdiği görüldü.

5b2378e466a97c43510e812e

Gazetecilere açıklama yapmayan Talat Bulut, bir süre kafede oturduktan sonra görüntülendiğini fark edince Havalimanı'ndan hızla ayrıldı.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Mustafa Sandal: Vitesi 5'e taktım geliyorum Mustafa Sandal: Vitesi 5'e taktım geliyorum
Tarkan bebek hazırlıklarına başladı Tarkan bebek hazırlıklarına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut Kostüm asistanı

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Kötü günler geride kaldı!

Kötü günler geride kaldı!

Takipçileri istedi, Demet Şener değiştirdi!

Takipçileri istedi, Demet Şener değiştirdi!

Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram

Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram

Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye: Seni bu kadar seviyorum

Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye: Seni bu kadar seviyorum

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.