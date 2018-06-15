Kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut havalimanında görüntülendi

Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Bir arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline gelen Talat Bulut, gazetecilere görüntü vermek istemezken, oyuncunun şapka taktığı görüldü.

Taciz iddiasının ardından ilk kez görüntülenen oyuncunun tanınmamak için başını öne eğdiği görüldü.

Gazetecilere açıklama yapmayan Talat Bulut, bir süre kafede oturduktan sonra görüntülendiğini fark edince Havalimanı'ndan hızla ayrıldı.

