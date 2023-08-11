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Kotex ile kızlar sahada oynadı, hayatta kazandı

11.08.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayata geçirdiği projelerle kadınlara destek olan Kotex Türkiye, toplumdaki önyargılarla mücadele etme adına 3 yıldır Kızlar Sahada girişimi ile birlikte Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programını yürütüyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin karşısında duran programa ilişkin olarak Social Return on Investment- SROI raporu yayımlandı.

Kotex Türkiye, toplumsal bir tabu olan “kadın futbol oynayamaz” algısını yıkmak için 3 yıl önce “Kızlar Sahada Oynar Hayatta Kazanır” sloganıyla kadın futbolu projesini hayata geçirdi. Kızlar Sahada girişimi ile birlikte hayata geçirilen Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programının üç yıllık çıktıları, SROI raporunda yayımlandı. Rapora göre; beş ilde yüzlerce kadının hayatına dokunarak başlayan program, bugüne dek yapılan yatırımın 9 katı oranında sosyal getiri elde etti.

Toplumdaki ve futboldaki önyargılarla mücadele ediyor

2019’da başlayan Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı, üniversite öğrencileri veya mezun kadın futbolcuların sportif, profesyonel, kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyerek onların güçlenmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Program duyurulduğunda, 3 ülkede 61 şehirden 423 kadın sporcu başvuruda bulundu. Başvurular, programın kriterlerine göre değerlendirildi. Bu kriterler arasında, üniversite öğrencisi veya mezunu olmak ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kayıtlı lisanslı olmak yer alıyordu. Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programına başvuru yapan kadın sporcular arasından kadın futbol kulüplerinde oynayan ve TFF lisansına sahip olan 243 üniversite öğrencisi veya mezunu, 11 ay boyunca online eğitim aldı.

Programda sporculara;

• 11 farklı disiplinde eğitim,

• Birebir koçluk oturumları,

• Çeşitli konularda uzmanlardan birebir danışmanlık,

• Wellbees Uygulaması üzerinden her ay her antrenman modeliyle ilgili blog yazılarına ve kısa videolara erişim imkanı,

• Yıl boyunca katıldıkları eğitimler ve etkinliklerden topladıkları puanlarla App Market'te ödüller kazanma imkanı sunuldu.
20 milyon kadına ulaşıldı

Program, geçen üç yılda 81 ile yayılarak kadın futbolcuların yüzde 50’sine ulaştı ve 11 farklı branşta kadınları destekleyen bir çalışmaya dönüştü. Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı, toplamda 20 milyon kadına ulaşarak toplumda büyük bir etki yaratılması sağladı.

“Kadın gelişimini destekleyen projelerin amacına ulaştığını bu araştırma sonucu ile ispatlamış olmak, bizim için çok değerli”

Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı ve programın elde ettiği başarı hakkında konuşan Kimberly-Clark; Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya’dan Sorumlu Pazarlama Direktörü Orjin İbar, “3 yıl boyunca sürdürdüğümüz projede, Kızlar Sahada ekibi ile 11 farklı modülden oluşan kişisel gelişim eğitimleri hazırladık. Türkiye’deki 300’e yakın kadın futbolcuya, 11 bin saatin üzerinde eğitim vererek gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik. İngiltere’den akredite SROI ile yapmış olduğumuz araştırma sonucu ile kadının toplumdaki yerini sağlamlaştıran ve kadın gelişimini destekleyen projelerin amacına ulaştığını ispatlamış olmak, bizim için çok değerli.” dedi.

“Projeyle sektöre de öncülük ettik”

Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programının sektöre örnek projeleri arasında olduğunu kaydeden İbar sözlerini şöyle sürdürdü: “Futbol gibi tabu olan bir alanda kadınları destekleyen Kotex olarak, bu alanda sektöre de öncülük ettik. Bu program, katılımcılara zihinsel refahta artış, özgüven artışı, duygusal refah, farkındalığın artması gibi konularda çok önemli kazanımlar sundu.”

*Analizde tüm paydaş gruplarının değişim değerleri hesaplandığında, SROI oranı 1'e 8,80 olarak hesaplandı. Başka bir deyişle, programa yapılan her 1 TL'lik yatırım, toplumsal değer olarak 8,80 TL getiriyor.

Kimberly–Clark Türkiye

1872 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan Kimberly-Clark bugün dünya çapında 53 bini aşkın çalışanı ile 37 ülkede üretim ve 150 ülkede satış faaliyetlerini yürütmektedir. Rekabet ettiği pazarlarda 8 tüketici ürün kategorisinden 5’inin yaratıcısı olan Kimberly-Clark markaları her gün 1,3 milyar insana ulaşmaktadır. Türkiye faaliyetlerine 2005 yılında başlayan Kimberly-Clark tüketicilerine; Kotex, Kleenex ve Depend markaları ile hizmet vermektedir.

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