Kötü Kan dizisine bomba transfer! Aile'nin yıldızı kadroda

Devrim Özkan ile başrolünü paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki performansıyla çok beğenilen Ertan Saban'ın başrolünde yer aldığı Kötü Kan dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan diziye bomba bir transfer daha gerçekleştirildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Saban’a eşlik edecek oyuncularla ilgili görüşmeler sürerken çok değerli oyuncunun da “Kötü Kan” dizisiyle prensipte anlaştı.

“İbrahim Soykan” rolüne hayat veren “Aile” dizisinden geçen haftalarda ayrılan Levent Ülgen, “Kötü Kan”la imza aşamasına geldi. Barış Erdoğan ve İlker Arslan‘ın yazdığı dizinin ocak ortasında sete çıkması planlanıyor. “Kötü Kan”ın kanalı ise henüz belli değil.







