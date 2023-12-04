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Kötü Kan dizisine bomba transfer! Aile'nin yıldızı kadroda

04.12.2023 13:11 | Son Güncelleme:
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde hayat verdiği 'Sadi Payaslı' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ertan Saban’ın başrolünü oynayacağı NTC Medya imzalı “Kötü Kan” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Diziye bomba bir transfer yapıldı.

Devrim Özkan ile başrolünü paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki performansıyla çok beğenilen Ertan Saban'ın başrolünde yer aldığı Kötü Kan dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan diziye bomba bir transfer daha gerçekleştirildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Saban’a eşlik edecek oyuncularla ilgili görüşmeler sürerken çok değerli oyuncunun da “Kötü Kan” dizisiyle prensipte anlaştı.

levent ülgen kapak

“İbrahim Soykan” rolüne hayat veren “Aile” dizisinden geçen haftalarda ayrılan Levent Ülgen, “Kötü Kan”la imza aşamasına geldi. Barış Erdoğan ve İlker Arslan‘ın yazdığı dizinin ocak ortasında sete çıkması planlanıyor. “Kötü Kan”ın kanalı ise henüz belli değil.

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