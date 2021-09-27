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Kourtney Kardashian'a desteğe giden Kim Kardashian küvetten kaçtı

27.09.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki Kim Kardashian, 42 yaşındaki ablası Kourtney Kardashian ve arkadaşlarıyla ilginç bir deneyim yaşadı. Kim buzlu suya girmekte epey zorlandı.

Kourtney Kardashian'a desteğe giden Kim Kardashian küvetten kaçtı

Kourtney Kardashian'ın markası Poolside with Poosh etkinliği hafta sonu gerçekleşti. Katılımcılar soğuk bir buz banyosuna dalarak masaj yaptırdı.

Kourtney Kardashian'a kardeşi Kim Kardashian da eşlik etti. Ancak Kim için bu deneyim biraz zorlayıcıydı. Herkes buzlu suya rahatlıkla girerken Kim Kardashian bunu başaramadı ve "Bunu kaldıramadım" dedi.

Ekran Alıntısı

Buz dolu küvete ayağını sokar sokmaz çığlıklar atan ve küfürler eden Kim Kardashian hemen küvetten çıktı.

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Kim paylaşımında "Gerçekten pes ettim" dedi.

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Ünlü isim daha sonra ciltlerini sıkılaştırmak için buzlu suda bekleyen kadınları dolaşarak onlara "Yapabilirsin" diyerek destek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kourtney Kardashian
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