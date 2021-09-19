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Kim Kardashian'la ilgili bomba iddia: Bir seks kasedi daha var

19.09.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'a bir seks kasedi şoku daha! 2007’de internete sızdırılan seks kasedinden sonra Kim Kardashian hakkında yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Kim Kardashian'la ilgili bomba iddia: Bir seks kasedi daha var

Bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılan Kim Kardashian yıllar boyunca bu konuda sorunlar yaşamıştı.

Kardashian son olarak yatak odası videosu hakkında konuşmasının, durumun üstesinden gelmesine yardım ettiğini söylemişti.

Kim Kardashian ilgili yeni bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Ray J ile Kim'in ikinci bir seks kasedi daha var. Ray J'nin eski menajeri Wack bu iddiaların sahibi. Wack açıklamasında "Bu kasedi yalnızca boşanmak üzere olduğu çocuklarının babasına veririm" dedi.

Kim Kardashian'ın avukatı ise bu konuda net. Kim'in avukatı Marty Singer TMZ'ye verdiği demeçte, "Yayınlanmamış bir seks kaseti olduğu iddiası kesinlikle yalan" dedi.

Singer açıklamasında "İnsanların 15 dakikalık şöhretlerini elde etmek için bu açıklamaları yapmaları talihsizlik" diyerek tepki gösterdi.

KASET, ÇEKİLDİKTEN 5 YIL SONRA SIZDIRILMIŞTI

40 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, o dönemki erkek arkadaşı Ray J ile 2002’de bir kaset çekmiş, kaset 2007’de internete sızdırılmıştı.

Kaset skandalının patladığı dönemde Kardashian ve ailesi, kendilerini şöhrete kavuşturan Keeping Up With The Kardashians adlı reality diziye başlamak üzereydi.

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Kim Kardashian
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