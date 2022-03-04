Kourtney Kardashian'dan cinsel hayat itirafı! "Ara vermek..."

Travis Barker ile evlenme yoluna giren Kourtney Kardashian nişanlısıyla verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiriyor. Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian ilişkisine dair açık olmayı tercih ediyor.

Kourtney Kardashian son olarak tutkulu giden cinsel hayatına dair ilginç bir itirafta bulundu.

Kourtney Kardashian Travis Barker ile seks hayatına zaman zaman ara verdiğini söyleyerek "Ara vermek seksi daha çılgın yapıyor" yorumunda bulundu.

Ünlü isim bu durumu "Eğer kafein alamıyorsan matcha'yı ilk içtiğinde sana güzel gelir" dedi.



