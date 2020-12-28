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Kourtney Kardashian'dan otoseksüellik polemiği! 'Aynaya baktığımda tahrik oluyorum'

28.12.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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Kourtney Kardashian'dan otoseksüellik polemiği! 'Aynaya baktığımda tahrik oluyorum'

Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü. Kourtney Kardashian otoseksüel olduğunu itiraf etti! Ünlü isim yayınladığı bir makaleyle gündeme bomba gibi düştü.

Skandallarıyla bilinen Kardashian ailesinin üyesi olan Kourtney Kardashian itirafıyla gündeme geldi. Cinsel hayatıyla ilgili açık konuşan Kourtney Kardashian otoseksüel olduğunu söyledi.

Kardashian, bedeninden tahrik olduğunu ifade ederek, kendisi gibi birçok kişinin de otoseksüel olduğunu söyledi. Bir makale yayınlayan Kourtney Kardashian herkesin içinde biraz otoseksüellik olabileceğini söyledi.

Seks terapisti Casey Tanner'in görüşlerine yer verilen bir makaleyi paylaşan ünlü isim gündeme bomba gibi düştü. Makalede "Mastürbasyon bir örnek olsa da, otoseksüellik cinsel davranışın ötesine geçerek kendine bir özlem veya arzu hissetmeyi de içerebilir."

Kourtney Kardashian konuyla ilgili açıklamasında "Aynaya baktığımda ya da kendime dokunduğumda tahrik oluyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

Ünlü isim makaleyi paylaşırken "Bence benim gibi birçok kişi de otoseksüel" dedi ve bu konuya dair takipçilerinden düşüncelerini söylemesini istedi. Çoğu takipçisi ünlü isime "aynaya baktığımda tahrik olmuyorum" yanıtını verdi.

OTOSEKSÜEL NEDİR?

Otoseksüel; cinsel ilişkiye girmeyen, buna karşın mastürbasyon yoluyla cinsel hayatını devam ettiren kişiler için kullanılan bir terimdir. Otoseksüellik cinsel davranışların ötesine geçerek kendine bir özlem veya arzu hissetmeyi de kapsayabilir. Kendine bakma, dokunma veya koklama yoluyla tatmin olma da olabilir.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eee belliki bunlar erkeklerdende bıkmış e doymuşlar artik başka tatlar eğlenceler pesındeler.. iğrenç ötesisiniz
Bende Kourtney den etkilendim, bende otoseksuel oluyor muyum?
Kourtney Kardashian sayesinde yeni bir kavram öğrendim.

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