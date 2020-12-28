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Otoseksüel nedir? Mastürbasyon yapmayı tercih ederken...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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Otoseksüel nedir? Mastürbasyon yapmayı tercih ederken...

Attıkları her adımla söyledikleri her sözle gündem olmayı başaran Kardashian ailesi yine en çok konuşulan olmayı başardı. Ailenin öne çıkan üyesi ise bu kez kardeşlerin en büyüğü Kourtney Kardashian oldu. Kardashian, otoseksüel olduğunu söyledi. Peki nedir bu otoseksüellik, gelin bakalım.

Üç çocuk annesi Kourtney Kardashian cinsel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve otoseksüel olduğunu açıkladı. Bununla birlikte otoseksüel nedir, sorusu gündeme geldi.

OTOSEKSÜEL NEDİR?

Otoseksüellik, insanların kendilerine diğerlerinden daha fazla ilgi duydukları ve bir partnerle seks yapmak yerine mastürbasyonu tercih edebilecekleri anlamına gelir. Kendine bakma, dokunma veya koklama yoluyla tatmin olma da olabilir. Bu, otoseksüel olan birinin başka insanlarla asla cinsel ilişkiye girmeyeceği anlamına gelmez. Bu basitçe, oto-seksüel olan kişilerin başkalarından çok kendileri tarafından cinsel olarak daha fazla uyarıldıklarını hissetmeleri anlamına gelir.

Otoseksüellik geniş çapta incelenmemiştir. Buna göre, bazı insanlar kendini oto-seksüel olarak tanımlarken, her insanın oto-cinsel eğilimleri vardır. Diğer cinsel yönelimler gibi, otoseksüellik de bir süreklilik içinde var olabilir. Bazıları kendileri için cinsel istek duyabilir, kendi kendini uyarmaktan zevk alabilir, kendileri hakkında cinsel rüyalar görebilir ve diğer ilişkileri dışlayarak kendileri hakkında fanteziler kurabilir. Diğerleri bu niteliklere sahip olabilir ancak aynı zamanda bir veya daha fazla partnerle romantik ve cinsel olarak ilişki kurabilirler.

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Oto-seksüel insanlar kendilerine karşı yoğun cinsel çekim hissederler. Otoseksüel olan biri kendi fiziksel bedeni ve benliği tarafından uyarılmış hisseder. Bu duyguları aşık olmaya benzetebilirler. Kendini otoseksüel olarak tanımlayan bazı insanlar bir partnerle cinsel ilişkiye girebilirken, diğerleri kendi kendini uyarmaktan tamamen memnundur ve bunun onları cinsel ve duygusal olarak tatmin ettiğini görür.

OTOSEKSÜELLİK HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER

Otoseksüellik, özellikle henüz iyi araştırılmadığı için, yabancılar için kafa karıştırıcı olabilir. Bazıları bunu inandırıcı bir cinsel yönelim olarak görmez ve narsisizm, doğal olmayan bir şey ve hatta bir akıl hastalığı olarak görülebilirler.

Bazen, otoseksüel kişilerin başkalarıyla hiçbir zaman ilişki yaşamadıkları varsayılır ancak bu doğru değildir. Otoseksüel olan bazı insanlar başkalarıyla yakın olmayı isteyebilir. Ancak kişiler çoğu zaman kendi kendini uyarmayı tercih edebilirler.

Bir veya daha fazla başarısız ilişkiden sonra kendini oto seksüel olarak tanımlayan bazı insanlar var. Kendileriyle bir ilişkiyi aşka cevap olarak görebilirler. Diğerleri kendileriyle olan ilişkilerinin gerçek olduğunu ve başkalarına olduğu gibi kendilerine gerçekten aşık olduklarını söylüyorlar.


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