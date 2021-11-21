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Kourtney Kardashian hamile mi? Son pozları gündemde

21.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi Travis Barker ile her anını paylaşan Kourtney Kardashian'ın hamile olduğu iddiası gündeme geldi. Kourtney Kardashian konuya dair bir açıklama yapmadı.

Kourtney Kardashian hamile mi? Son pozları gündemde

Sansasyonel televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, geçtiğimiz günlerde müzisyen sevgilisi Travis Barker ile nişanlandı. Evliliğe bir adım daha atan çılgın çiftten Kourtney Kardashian son paylaşımlarıyla akıllarda soru işareti bıraktı.

Yaptığı yatak odası paylaşımlarıyla gündemde olan ünlü yıldızın genç aşkından hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Son pozlarda karnını gizleme çabası bu iddiaları beraberinde getirirken akıllara Kardashian'ın cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'ın kısa süre önce çocuklarından birinin hamileliğini gizlediğini söylediği akıllara geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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