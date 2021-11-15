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Kourtney Kardashian düğünde Travis Barker'ın kucağına oturdu! Kimseyi umursamadı

15.11.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce Travis Barker ile nişanlanan Kourtney Kardashian sık sık müstehcen halleriyle gündeme geliyor. Ünlü çift bu sefer de katıldıkları düğünde kendilerine hakim olamadı.

Kourtney Kardashian düğünde Travis Barker'ın kucağına oturdu! Kimseyi umursamadı

Dokuz aydır birlikte olan Kourtney Kardashian ve Travis Barker bir süre önce nişanlanmıştı. Her fırsatta birbirlerini öpücüklere boğan, en özel anlarını bile paylaşan çifti kimse durduramıyor.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, geçtiğimiz akşam Simon Huck'ın düğünündeydi. Herkesin içinde rahat hareketleriyle dikkat çeken çift yine olay oldu. Barken önce sevgilisinin göğüslerini öptü. Ardından Kourtney Kardashian Travis Barker'ın kucağına çıktı.

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Kimseyi umursamayan çiftin o anları sosyal medyada gündem oldu. Kourtney Kardashian'ın umarsamaz tavırları ve nişanlısının kucağında zıplayarak dans etmesi takipçilerini de rahatsız etti.

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KUCAK DANSI HEDİYESİ

Blink-182 davulcusu Travis Barker'ın bir sonraki gece 46. yaşını girecek olması öncesi düğünde minik bir kutlama yapıldığı, nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ise bu kucak dansını hediye amaçlı yaptığı iddia edildi.

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ÜÇ ÇOCUĞU VAR

2005-2015 yılları arasında Scott Dissick ile birlikte olan Kardashian’ın bu ilişkisinden üç çocuğu bulunuyor. Öte yandan Barker da 2001-2002 yıllarında Melissa Kennedy ile evlenmiş ve daha sonra Shanna Moakler ile 2004-2008 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin Alabama ve Landon isimli iki çocuğu bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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