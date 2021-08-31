Kourtney Kardashian'ın sevgilisini öpmesi eski eşi Scott Disick'i delirtti! Mesajlar ifşa oldu

Travis Barker ile televizyon yıldızı Kourtney Kardashian’ın aşkı bir süredir magazin gündeminde. İkilinin kimseyi umursamadan birbirlerini öpmeleri ve yakın temasları dikkat çekiyor.

Son olarak tatil için İtalya’yı tercih eden çift magazincilere fena yakalandı. Botta sevgilisinin kucağına çıkan ve onu öpücüklere boğan Kourtney Kardashian çocuklarının babasını kızdırdı.

Kourtney Kardashian'ın eski eşi Scott Disick bu görüntülerden sonra yaptığı hareketle şoke etti.

Bir dönem seks bağımlılığı yüzünden tedavi gören ve genç kadınlarla ilişkileriyle gündeme gelen Scott Disick, Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi Younes Bendjima'ya mesaj attı.

Eski eş Younes Bendjima'ya attığı mesajda "Kardeşim Kourtney iyi mi? İtalya'nın ortasında bu pozlar ne" diyor.

Younes Bendjima ise bu mesajdan çok rahatsız oluyor ve "Mutlu olduğu sürece sıkıntı yok ve not; ben senin kardeşim değilim" yanıtını veriyor.

Kendisiyle Scott'ın hiçbir zaman arasının iyi olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyan Younes daha sonra bir mesajı da ifşa etmeyi ihmal etmedi.

