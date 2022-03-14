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Kourtney Kardashian önce kalçasını paylaşıp...

14.03.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisiyle verdiği ateşli pozlarla sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian plajdan ilginç paylaşımlar yaptı. Kourtney Kardashian önce kıvrımlarını paylaştı ardından ise öpüşme anlarını...

Kourtney Kardashian önce kalçasını paylaşıp...

Kourtney Kardashian Travis Barker ile yaşadığı dolu dizgin yaşadığı aşk hayatı ve iddialı pozları ile son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde plajda kimseyi umursamadan sıcak dakikalar yaşayan Kourtney Kardashian bu sefer de Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker plajda herkesin içinde...Kourtney Kardashian ve Travis Barker plajda herkesin içinde...

Kourtney Kardashian önce yalnızca kalçasını paylaştı ardından ise kamerayı sabitleyip sevgilisiyle öpüştüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Seks orucu sayesinde ilişkisinin daha ateşli olduğunu itiraf eden Kourtney Kardashian'ın özel hayatını bu kadar göz önünde yaşaması takipçilerinden tepki alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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