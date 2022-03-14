Kourtney Kardashian önce kalçasını paylaşıp...

Kourtney Kardashian Travis Barker ile yaşadığı dolu dizgin yaşadığı aşk hayatı ve iddialı pozları ile son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde plajda kimseyi umursamadan sıcak dakikalar yaşayan Kourtney Kardashian bu sefer de Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Kourtney Kardashian önce yalnızca kalçasını paylaştı ardından ise kamerayı sabitleyip sevgilisiyle öpüştüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Seks orucu sayesinde ilişkisinin daha ateşli olduğunu itiraf eden Kourtney Kardashian'ın özel hayatını bu kadar göz önünde yaşaması takipçilerinden tepki alıyor.



