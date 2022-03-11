Kourtney Kardashian ve Travis Barker plajda herkesin içinde...

Kourtney Kardashian, nişanlısı Travis Barker'la paylaştığı pozlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Aşk hayatına dair açıklamalarıyla da dikkat çeken Kardashian cinsel ilişkiye ara vermenin aşk hayatını nasıl canlandırdığını anlatmıştı.

Kourtney Kardashian, verdikleri molalar sayesinde cinsel hayatlarının daha güzel bir hale geldiğini söylemesiyle gündemdeyken olay bir şekilde yakalandı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker Laguna Plajı'nda tatil yaparken görüntülendi. Ünlü çift herkesin içinde gösterdikleri rahat tavırlarla olay oldu.



Kimseyi umursamayan çift kumsalda sıcak dakikalar yaşadı. Travis Parker bir süre sonra sevgilisinin pantolonunu üstünden çıkarmaya çalışırken de görüntülendi.

