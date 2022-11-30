Kourtney Kardashian resmen şov yaptı! Arkası sadece ip...

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın sık sık öpüşmesi ve bu anların magazin basınında da gündem olması aile içinde de rahatsızlığa yol açmıştı.

Çocuklar annelerinin rahat tavırlarından rahatsız olmuştu. Bunu umursamayan Kardashian müstehcenlik sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Kourtney Kardashian, şovunun bazı kamera arkası fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

43 yaşındaki Kardashian , tamamen şeffaf olan örme eteği ve bluz giyerek iddiasını ortaya koydu.



Lemme'nin kurucusu , kız kardeşi Khloe Kardashian ile birlikte ürününü tanıtan Kourtney, kıyafetin altına kalçasını ortaya çıkaran bir iç çamaşırı giydi.



O anları Instagram'dan paylaşan Kourney, tartışma yarattı.

