MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kourtney Kardashian resmen şov yaptı! Arkası sadece ip...

Kourtney Kardashian resmen şov yaptı! Arkası sadece ip...

30.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gittikleri her yerde kimseyi umursamadan öpüşmeleri aile içinde de tepki çeken Kourtney Kardashian ve Travis Barker yine olay oldu. Kourtney Kardashian, bu defa tanımını yaptığı koleksiyonun elbisesiyle poz verdi. Transparan elbiseden içi görünen Kardashian'ın ip çamaşırı sosyal medyada olay oldu.

Kourtney Kardashian resmen şov yaptı! Arkası sadece ip...

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın sık sık öpüşmesi ve bu anların magazin basınında da gündem olması aile içinde de rahatsızlığa yol açmıştı.

Ekran görüntüsü 2022-11-30 110455

Çocuklar annelerinin rahat tavırlarından rahatsız olmuştu. Bunu umursamayan Kardashian müstehcenlik sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Ekran görüntüsü 2022-11-30 110508

Kourtney Kardashian, şovunun bazı kamera arkası fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Ekran görüntüsü 2022-11-30 110523

43 yaşındaki Kardashian , tamamen şeffaf olan örme eteği ve bluz giyerek iddiasını ortaya koydu.

Ekran görüntüsü 2022-11-30 110547
Lemme'nin kurucusu , kız kardeşi Khloe Kardashian ile birlikte ürününü tanıtan Kourtney, kıyafetin altına kalçasını ortaya çıkaran bir iç çamaşırı giydi.
Ekran görüntüsü 2022-11-30 110535

O anları Instagram'dan paylaşan Kourney, tartışma yarattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülben Ergen'den itiraf! O sözler Seren Serengil'e mi? Gülben Ergen'den itiraf! O sözler Seren Serengil'e mi?
O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."
"İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca..."İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca...
Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian travis yaşında ele kardashian

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

İlişkilerine kadar eşcinsellerdi! “Hangisi kadın belli değil”

İlişkilerine kadar eşcinsellerdi! “Hangisi kadın belli değil”

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.