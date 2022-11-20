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  4. Kourtney Kardashian sere serpe oturdu! İç çamaşırının görünmesi umurunda olmadı

Kourtney Kardashian sere serpe oturdu! İç çamaşırının görünmesi umurunda olmadı

20.11.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gittikleri her yerde kimseyi umursamadan öpüşmeleri aile içinde de tepki çeken Kourtney Kardashian ve Travis Barker yine olay oldu. Kourtney Kardashian ve Travis Barker bir gala sonrası evlerinde verdikleri pozlarla şoke etti. Kourtney Kardashian minicik elbisenin altından iç çamaşırının görünmesini hiç umursamadı.

Kourtney Kardashian sere serpe oturdu! İç çamaşırının görünmesi umurunda olmadı

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın sık sık öpüşmesi ve bu anların magazin basınında da gündem olması aile içinde de rahatsızlığa yol açmıştı. Çocuklar annelerinin rahat tavırlarından rahatsız olmuştu. Bunu umursamayan Kardashian müstehcenlik sınırlarını zorluyor.

Kocasıyla çocuk yapabilmek için seks yasağına bile bir süre uyan Kourtney Kardashian gala sonrası sere serpe pozlar verdi.

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Ünlü yıldızın kocasıyla verdiği müstehcen pozlar ve iç çamaşırının görünmesi sonrası tepkiler yağdı.

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Kourtney Kardashian "Bu resimleri kimin çektiğini hep merak ediyorum", "Çocuklarından utan" yorumları geldi.

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Kourtney Kardashian

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