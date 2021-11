Kourtney Kardashian, Travis Barker'la nişanlılığının ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Keeping Up With The Kardashians adlı programla ünlü olan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz aylarda müzisyen sevgilisi Travis Barker ile nişanlandıklarını duyurmuştu. Kourtney Kardashian, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

42 yaşındaki yıldız, nişanlanmasının birinci ayına özel verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Kırmızı deri ceketiyle içine hiçbir şey giymeden verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Kourtney Kardashian’ın pozları yüzbinlerce beğeni topladı.

İlişkilerine başladıkları günden beri gündemden düşmeyen çiftin düğünlerini planlamaya başladıkları söyleniyor.