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  4. Kourtney Kardashian, Travis Barker'la nişanlılığının ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Kourtney Kardashian, Travis Barker'la nişanlılığının ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

10.11.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkilerinin ilk gününden itibaren olay olan Kourtney Kardashian ile Travis Barker çifti geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Kourtney Kardashian, nişanlanmalarının birinci ayına özel kırmızı montuyla içine bir şey giymeden verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Kourtney Kardashian, Travis Barker'la nişanlılığının ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Keeping Up With The Kardashians adlı programla ünlü olan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz aylarda müzisyen sevgilisi Travis Barker ile nişanlandıklarını duyurmuştu. Kourtney Kardashian, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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42 yaşındaki yıldız, nişanlanmasının birinci ayına özel verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Kırmızı deri ceketiyle içine hiçbir şey giymeden verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Kourtney Kardashian’ın pozları yüzbinlerce beğeni topladı.

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İlişkilerine başladıkları günden beri gündemden düşmeyen çiftin düğünlerini planlamaya başladıkları söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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