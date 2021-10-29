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Kourtney Kardashian, kırmızı lateks elbisesiyle Instagram’ın ateşin yükseltti

29.10.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian, müzisyen Travis Barker ile nişanlandıktan sonra iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı lateks elbise ve şeytan boynuzları ile poz veren Kourtney Kardashian’ın paylaşımı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kourtney Kardashian, kırmızı lateks elbisesiyle Instagram’ın ateşin yükseltti

Kourtney Kardashian, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 42 yaşındaki reality şov yıldızı derin göğüs dekolteli kırmızı lateks elbisesiyle verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı.

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148 milyon takipçisi olan Kourtney Kardashian, paylaştığı bir sonraki fotoğrafında şeytan boynuzu taktığı bir karesini paylaştı.

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Kourtney Kardashian, geçtiğimiz haftalarda müzisyen sevgilisi Travis Barker ile nişanlandı. İlişkilerine başladıkları günden beri gündemden düşmeyen çiftin düğünlerini planlamaya başladıkları söyleniyor.

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Kourtney Kardashian Instagram
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