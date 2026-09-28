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Kovanı açtı, balın rengine inanamadı: Dünyada 15 yılda bir görülüyor

Eskişehir'de arı kovanlarındaki peteklerde yeşil renkli bal ile karşılaşan bal üreticisi Hakkı İşçi, "Yeşil bala 'zümrüt balı' deniliyor, çok nadiren karşılaşılan bir durum. Dünyada 10-15 yılda bir gerçekleştiği biliniyor" dedi.

Kovanı açtı, balın rengine inanamadı: Dünyada 15 yılda bir görülüyor

Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Mahallesi'nde bulunan arılığında yaklaşık 11 yıldır bal üretimi yapan Hakkı İşçi, karşılaştığı durumun hayret verici olduğunu söyledi. Peteklerin içinin yemyeşil olduğunu anlatan İşçi, bu durumun arıların topladığı ve bitkilere yeşil rengini veren klorofil isimli etken maddeden kaynaklandığını ifade etti. İşçi, keskin bir tadı olan yeşil renkli 'zümrüt balı'nın oldukça değerli olduğunu belirtti.

"ÇOK NADİREN KARŞILAŞILAN BİR DURUM"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bal üreticisi Hakkı İşçi, "Şüpheleniyorduk, daha önceden de böyle renkler görüyorduk ama bu yıl gerçekten çok yoğundu. Yeşil bala 'zümrüt balı' diyorlar. Bu bal doğadaki özel bitkilerden, nektarlardan, salgılardan, bitki örtüsünden kaynaklı sebeplerden dolayı oluşan bir durum.

Bitkilere yeşil rengini veren klorofil diye bir etken madde var. Tabii yoğun bir şekilde bundan arı nektar aldığında rengi de bu şekilde oluyor. Gerçekten çok etkileyici bir durumdu. Çok nadiren karşılaşılan bir durum.

Dünyada da 10 yılda 15 yılda bir gerçekleşen bir durum. Türkiye'de daha önceden yıllar önce birkaç yerde bu şekilde bal gözükmüş. Çok değerli bir bal olduğu söyleniliyor bu balın. Tabii biz bunu laboratuvar analizlerine gönderip sebebini, etkisini öğrenmek istiyoruz, araştırıyoruz.

Odunsu bir tadı var. Gerçekten çok lezzetli, keskin bir tadı var. Tabii yeşil rengi kavanoza girdiğinde değişebiliyor. Daha önceki ballarımız sarı, kehribar renklerindeydi.

Bu şekilde bir bal üretmekten dolayı gerçekten çok memnunuz. Bunu daha fazla, her yıl üretmek istiyoruz. Laboratuvar analizleriyle kalitesini test etmek, neye iyi geldiğini, faydalarını öğrenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal arı kovan
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