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Kovid-19 testi negatif çıkan Sosa antrenmanlara başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Sosa'nın, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı. Sosa'nın, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu.

Kovid-19 testi negatif çıkan Sosa antrenmanlara başladı

Eşi koronavirüse yakalanan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Arjantinli futbolcu Jose Sosa antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Jose Sosa, korona virüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.

Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirecek. Sosa, haftaya takımla beraber çalışmalarına başlayacak.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: İHA

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