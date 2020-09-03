Kovid-19 testi negatif çıkan Sosa antrenmanlara başladı

Eşi koronavirüse yakalanan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Arjantinli futbolcu Jose Sosa antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Jose Sosa, korona virüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.
Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirecek. Sosa, haftaya takımla beraber çalışmalarına başlayacak.
KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: İHA
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