Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, "İki kişinin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi virüsün bulaşmasını yüzde 100'e yakın önlüyor. Bir de hijyene dikkat edersek aslında virüsten her haliyle korunmuş oluyoruz. Bu üç önlemi uyguladığımız taktirde sosyal hayatta her türlü aktivitemizi yapabiliriz." dedi.

Haziran başında yeni normalleşme sürecinin başladığını, kontrollü sosyal yaşamla ilgili çalışmalar yapıldığını anımsatan Baykam, şöyle devam etti:

"Bu virüsün bulaşması, karşılıklı iki kişiden birinin ağzından çıkan damlacığın karşıdaki kişinin ağız ve burnuna ulaşmasıyla söz konusu oluyor. Bu anlamda sosyal mesafe ve maske kullanımı, alınması gereken en önemli tedbir. Bulaşı önlemeye yönelik 3 önemli tedbir var. Sosyal mesafe, maske takmak ve hijyen. İki kişinin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi, virüsün bulaşmasını yüzde 100'e yakın önlüyor. Bir de hijyene dikkat edersek aslında virüsten her haliyle korunmuş oluyoruz. Bu üç önlemi uyguladığımız takdirde sosyal hayatta her türlü aktivitemizi yapabiliriz."

- "Üç önlemi alan her sosyal ortamda bulunabilir"

Sağlık Bakanlığının her türlü ortam için rehberler hazırladığını, özverili çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Baykam, "Tüm bu uygulamaların hedefi, bu üç önlemi ortaya koymaya yönelik. Bunu her bir birey olarak idrak edersek, bireyler, 'Maske takıp, sosyal mesafeye dikkat edeceğim, el hijyenini uygulayacağım.' derse istediği her sosyal ortamda bulunabilir." diye konuştu.