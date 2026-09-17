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Köy çeşmesinden su içti hastanelik oldu! Boğazından çıkarılan canlı şoke etti

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın boğazından ameliyatla canlı sülük çıkarıldı.

Köy çeşmesinden su içti hastanelik oldu! Boğazından çıkarılan canlı şoke etti
Gökçen Kökden

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, acil servise şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle bir hasta başvurdu.
İlk incelemede akciğerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan hastanın tedaylı muayenesinde, ses tellerinin arka kısmının üzerinde, alt yutak arka duvarına yapışmış vaziyette kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.

Köy çeşmesinden su içti hastanelik oldu! Boğazından çıkarılan canlı şoke etti 1

Soluk borusuna kaçması ve ciddi kanama riski nedeniyle genel anesteziyle ameliyata alınan hastanın boğazındaki sülük, uzman doktor Ömer Gönen tarafından başarılı operasyonla tutunduğu bölgeden çıkarıldı.

Kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri sona eren hasta, operasyondan bir gün sonra taburcu edildi.

Açıklamada hastanın, operasyondan yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini, son 2 haftadır ise giderek artan yutkunamama güçlüğü ve şiddetli solunum rahatsızlığı çektiğini söylediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazi yürüyüşler kaynağı bilinmeyeni sırasında, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

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