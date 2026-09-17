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Apple Watch kullanıcıları dikkat! WatchOS 27 ile sevilen özellik sessizce kaldırıldı

Apple, watchOS 27 ile Apple Watch’taki sevilen ve kullanışlı bir özelliği kaldırdı. Üstelik değişiklik yalnızca yeni modelleri değil, watchOS 27'yi destekleyen önceki Apple Watch modellerini de etkiliyor.

Apple Watch kullanıcıları dikkat! WatchOS 27 ile sevilen özellik sessizce kaldırıldı
Enes Çırtlık

Apple, 14 Eylül'de kullanıma sunduğu watchOS 27 ile Apple Watch deneyiminde bazı değişikliklere gitti. Bunlardan biri de kullanıcıların uzun süredir yararlandığı pratik bir çoklu görev hareketinin kaldırılması oldu.

watchOS 26'da kullanıcılar Digital Crown'a iki kez basarak mevcut uygulama ile daha önce kullanılan uygulama arasında hızlıca geçiş yapabiliyordu. Aynı hareket, saat kadranı ile son kullanılan uygulama arasında geçiş yapmak için de kullanılabiliyordu.

watchOS 27 ile birlikte ise bu işlev artık kullanılamıyor.

Apple Watch kullanıcıları dikkat! WatchOS 27 ile sevilen özellik sessizce kaldırıldı 1

DIGITAL CROWN'A ÇİFT BASMAK ARTIK UYGULAMALAR ARASINDA GEÇİŞ YAPMIYOR

9to5Mac'e göre Apple'ın eski çift basma hareketini kaldırmasının olası nedenlerinden biri, aynı hareketin Live Rewind özelliği için kullanılacak olması.

Ancak burada dikkat çeken önemli bir ayrıntı var. Live Rewind, donanım gereksinimleri nedeniyle yalnızca Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 modellerinde çalışacak.

Buna rağmen akıllı saatlerini watchOS 27'ye yükselten eski Apple Watch kullanıcıları da Digital Crown'a çift basarak uygulamalar arasında geçiş yapma özelliğini kaybediyor.

9to5Mac'in aktardığına göre Live Rewind desteği bulunmayan modellerde Digital Crown'a çift basıldığında bunun yerine yeni dinamik uygulama görünümü açılıyor. Aynı görünüm Digital Crown'a bir kez basılarak da görüntülenebiliyor.

Apple Watch kullanıcıları dikkat! WatchOS 27 ile sevilen özellik sessizce kaldırıldı 2

ESKİ APPLE WATCH KULLANICILARI İKİ TARAFTAN DA KAYBEDİYOR

Bu durum özellikle eski Apple Watch sahipleri açısından dikkat çekici. Bu cihazların kullanıcıları hem daha önce kullandıkları hızlı uygulama değiştirme özelliğini kaybediyor hem de Series 12 ve Ultra 4'e özel Live Rewind özelliğinden yararlanamıyor.

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 kullanıcıları açısından da bir sınırlama bulunuyor. Live Rewind'i kullanmak istemeyen kullanıcıların Digital Crown'a çift basma hareketini eski uygulama değiştirme işlevine döndürmesini sağlayan bir ayar şu anda bulunmuyor.

Apple'ın kullanıcılara Digital Crown'a çift basıldığında hangi işlevin çalışacağını seçme imkânı sunması bu duruma alternatif bir çözüm olabilirdi. Ancak watchOS 27'nin mevcut sürümünde böyle bir seçenek yer almıyor.

Apple Watch kullanıcıları dikkat! WatchOS 27 ile sevilen özellik sessizce kaldırıldı 3

Apple'ın ilerleyen dönemde kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak watchOS 27.1 veya sonraki güncellemelerden birinde eski uygulama değiştirme özelliğini geri getirip getirmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ayrıca bu konuda şirketten yapılmış bir açıklama da yok.

Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4'ün satışları ise 18 Eylül'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple Apple Watch WatchOS
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