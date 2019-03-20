Köy köy gezip bu tarifi aradılar! Sonunda...

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte ustalar, kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerden olan keledoş, ekşili çılbır, kadesürk, kavut, Acem köftesi, ayvalı, kavurmalı sengeser, çirişli bulgur pilavı, dutlu, armutlu kavut, ayran, erişte aşı ile erik, karışık meyve ve bostan kuru kabak tatlısını yaptı.

Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a doğal ve yöresel ürünlerle yemek yapmak ve bu lezzetlerin tanıtımı için geldiklerini söyledi.

Yemekler hakkında bilgi veren, ürünlerin dağlarda yetişen otlardan yapıldığı için sağlık değerinin yüksek olduğunu aktaran Geyik "Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tekrardan gün yüzüne çıkarmak için çalışma yaptık. Amacımız eski mutfak kültürümüzü gün yüzüne çıkarıp yaşatmak ve fast food'a karşı tencere yemeklerine dönüş yapmaktır" dedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş de akademi ve özel sektörü bir araya getirerek, kaybolan lezzetleri ortaya çıkaracaklarını söyledi.