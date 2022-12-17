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'Köy ligini bile kazanamazsınız!' Ersun Yanal'a eski öğrencisinden çok ağır sözler! Juraj Kucka'dan bombardıman...

17.12.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sarı - lacivertliler ile bir kez şampiyonluk sevinci yaşamış olan teknik direktör Ersun Yanal'a eski öğrencisinden çok ağır sözler geldi. Yanal'ın bordo - mavililerde birlikte çalıştığı oyuncu olan Juraj Kucka, deneyimli teknik adamı adeta bombardımana tuttu ve "Köy ligini bile kazanamazdık" dedi. İşte detaylar...

'Köy ligini bile kazanamazsınız!' Ersun Yanal'a eski öğrencisinden çok ağır sözler! Juraj Kucka'dan bombardıman...

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 3 kez ve Fenerbahçe'yi ise iki kez çalıştıran ve sarı - lacivertlileri 2013-14 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal, son olarak Antalyaspor'da görev yapmıştı. Kırmızı - beyazlı ekipten 4 Ekim 2021'de ayrılan ve sonrasında herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Yanal'a eski öğrencisi Juraj Kucka'dan çok ağır sözler geldi.

Şu sıralar ülkesi takımlarından Slovan Bratislava'da forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da birlikte çalıştığı Ersun Yanal'a sert sözler sarf etti. İşte o açıklama...

"ÇILGIN BİR TARAFTAR VARDI"

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"Trabzonspor'da forma giydiğim dönemde yaşadıklarım inanılmazdı. Çılgın bir taraftar vardı gerçekten. Şampiyonluğu çok istediler. Çok da güçlenmiştik."

"KÖY LİGİNİ BİLE KAZANAMAZDINIZ"

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"Ancak o dönemki teknik direktörle köy ligini bile kazanamazdınız. Çünkü her antrenmanda aynı şeyi yapıyorduk."

"TÜRKİYE'DE BANA GÜVEN KALMAMIŞTI"

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"Türkiye'deki kariyerimin sona ermesi gerekiyordu. Çünkü bana güvenmiyorlardı. Bu da normal bir şey. Futbolda olağan bir durum. Tekrardan İtalya'ya dönmek istiyordum ve sonrasında İtalya'ya geri döndüm."

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