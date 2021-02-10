Köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlamak için eğitimciler ile veliler kolları sıvadı

Aldıkları boya ve malzemelerle okulun boya, temizlik ve onarımını yapan görevler, yıpranmış alanlarının tadilatını gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından öğrencilerin rahat ortamda eğitim öğretim görmesi için bir araya gelen okul müdürü Muhammed Recep Güneysu, müdür yardımcıları İsmail Çelik ve Samet Arslan, görsel sanatlar öğretmeni Uğur Demirkol, teknoloji tasarım öğretmeni Mehmet Mustafa Çabakçor ile hizmetliler, takım elbise ve kravatlarını çıkarıp kollarını sıvadı.

Samsun'un Ayvacık ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal mahallede yer alan 12 derslikli Terice İlkokulu ve Ortaokulu idarecileri, öğretmen ve hizmetlileri ile veliler, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanacak köy okullarında okuyan öğrenciler için harekete geçti.

SAMSUN/EDİRNE (AA) - RECEP BİLEK - GÖKHAN BALCI - Samsun ve Edirne'de okul idarecileri, öğretmen, hizmetli ve veliler, gönüllülük esasıyla yürüttükleri çalışma kapsamında köy okulunu yüz yüze eğitime hazırlıyor.

Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım öğretmenlerinin bu süreçte büyük katkıları olduğunu anlatan Güneysu, çalışmalara müdür yardımcıları, hizmetli personel ve velilerin de destek verdiğini kaydetti.

Okulun içi ve dışında onarılması gereken yerler bulunması nedeniyle harekete geçtiklerini belirten Güneysu, "Kütüphanemizi yaparken ve sınıflarımızı düzenlerken geri dönüşüm malzemelerinden faydalandık. Daha önce kullanılmayan eski dolaplar, atıl malzemelerden dolaplarla kütüphaneyi inşa ettik." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2017'de yaptırılan yemekhane ve konferans salonunun bakım onarımı da yapılarak temizlendi.

15 Temmuz Şehitler ile Atatürk Köşesi oluşturulan okulda öğrencilerin teneffüste vakit geçirdikleri oyun parkı ile bahçeye fidan da dikildi.

Ekip, kütüphanesi bulunmayan okula kullanılmayan malzemelerinden yaptıkları kitaplık ve dolaplarla kütüphane kurdu. Daha sonra da ekip, hayırseverlerin desteğiyle kütüphaneyi kitaplarla doldurdu.

Güneysu, öğrencileri hoş bir sürprizle karşılamak adına sınıfları güzelleştirdiklerini vurgulayarak, "Sınıflarımızda onların ihtiyaçlarına hitap edecek kişisel dolaplar, kitaplık ve vestiyer yerleştirdik. Öğrencilerimizin okullarını özlediğini biliyoruz. Biz de onları özledik. Döndüklerinde güzel bir okulla karşılaşacaklar." ifadesini kullandı.

- Edirne'deki okullarda imece usulü hazırlık yapılıyor

Edirne'deki köy okulları da idareci, öğretmen, hizmetli, veli ve köy sakinleri tarafından el birliğiyle eğitim öğretime hazırlanıyor.

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirlenmesiyle köy okullarında 15 Şubat Pazartesi günü çalacak ders zilinin telaşı başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okulları kontrol ederek hazırlıkları denetlerken, okullarda temizlik çalışmaları sürüyor.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı Tayakadın Şehit Cem Havale Ortaokulu ve İlkokulunda da hummalı çalışma sürüyor.

Merkeze bağlı 8 köyden 55 öğrencinin taşımalı sistemle geldiği 185 mevcutlu okul, idareci, öğretmen, hizmetli, veli ve köylüler tarafından eğitime hazırlanıyor.