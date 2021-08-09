YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Köyceğiz'deki yangında yaralanan 2 CEKUT personeli, tedavilerinin ardından çalışmalarına devam etti

Köyceğiz'deki yangında yaralanan 2 CEKUT personeli, tedavilerinin ardından çalışmalarına devam etti

09.08.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyceğiz'deki yangında yaralanan 2 CEKUT personeli, tedavilerinin ardından çalışmalarına devam etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinde (CEKUT) görevli iki personel, tedavilerinin ardından görev yaptıkları İstanbul'a dönme teklifini reddetti, yeniden yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmaları sırasında, bir itfaiyenin yangın hortumunun patlaması üzerine 4 Maltepe CEKUT görevlisi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen ekip lideri Can Murat Bostan ile Selman Sungun'a, görev yaptıkları İstanbul'a dönebilecekleri iletildi.

İstanbul'a dönmek yerine çalışmalardaki görevlerini devam ettirmek isteyen Bostan ve Sungun, yangına müdahaleye katıldı.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köyceğiz'deki yangın söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT personelimiz Can Murat Bostan ve Selman Sungun ile görüştüm. Durumları iyi. Çalışmalara devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Özel eğitim alan gönüllü Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü personelinden oluşan CEKUT ekipleri, orman yangınlarıyla mücadelede çalışmalarına katkı sunuyor.

Silivri CEKUT ekibinden 21, Aliağa CEKUT ekibinden 20, Maltepe CEKUT ekibinden 19 personel olmak üzere 60 CEKUT gönüllüsü Muğla'da görev alırken, Adana CEKUT ekibinden 17, Afyonkarahisar CEKUT ekibinden 15, Sincan CEKUT ekibinden 17 olmak üzere 49 personel de Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediyor.

CEKUT, 6 ekipten oluşan 109 personelle, yangınla mücadelede ve bölge halkının yaralarının sarılmasında çalışmalar yürütüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzayda bir ilk! Soyuz, Dragon'u yendiUzayda bir ilk! Soyuz, Dragon'u yendi
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schultz, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı:Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schultz, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı:
Anahtar Kelimeler:
yangın Adalet Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:32

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Park Dilek Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Sever Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.