Köyden İndim Şehire filminin oyuncuları kim? İşte Köyden İndim Şehire oyuncu kadrosu!

Köyden İndim Şehire filmi, başarılı yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1974’te çekildi. Başrollerinde unutulmaz isimlerin yer aldığı film, Kemal Sunal’ın oyunculuğu ile Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden biri. Köylerinde buldukları hazineyi bozdurmak için Ankara’ya giden 4 kardeş, birbirinden komik olaylarla karşılaşır. Senaristliğini Zeki Alasya ve Sadık Şendil’in yaptığı filmin yapımcısı ise Nahit Ataman’dır.
Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.
1974 yılında çekilen Köyden İndim Şehire filmi Ankara'da çekildi.
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