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Köyden İndim Şehire filminin oyuncuları kim? İşte Köyden İndim Şehire oyuncu kadrosu!

20.04.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyden İndim Şehire filmi, Türk sinemasının önemli yapımları arasında yer alıyor. Köylerinde defile bulan 4 kardeşin, buldukları altınları bozdurmak için Ankara’ya gitmesini ve burada yaşadıkları olayları konu edinen filmin başrollerinde Zeki Alasya, Kemal Sunal, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının usta isimleri yer alıyor. Yeşilçam filmleri içerisinde unutulmazlar arasına giren Köyden İndim Şehire filmi, 1974’te çekildi.

Köyden İndim Şehire filminin oyuncuları kim? İşte Köyden İndim Şehire oyuncu kadrosu!

Köyden İndim Şehire filmi, başarılı yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1974’te çekildi. Başrollerinde unutulmaz isimlerin yer aldığı film, Kemal Sunal’ın oyunculuğu ile Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden biri. Köylerinde buldukları hazineyi bozdurmak için Ankara’ya giden 4 kardeş, birbirinden komik olaylarla karşılaşır. Senaristliğini Zeki Alasya ve Sadık Şendil’in yaptığı filmin yapımcısı ise Nahit Ataman’dır.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI KİM?

  • Kemal Sunal – Saffet
  • Zeki Alasya – Himmet
  • Metin Akpınar – Hayret
  • Halit Akçatepe – Gayret
  • Mine Mutlu – Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
  • Perran Kutman – Gülsüm
  • Meral Zeren – Emine
  • Tekin Akmansoy – Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
  • Leman Çıdamlı – Ali Rıza Emmi'nin Eşi
  • Mete İnselel – Resepsiyon Görevlisi
  • Oya Alasya – Himmet'in Eşi

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KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.

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KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NEREDE ÇEKİLDİ?

1974 yılında çekilen Köyden İndim Şehire filmi Ankara'da çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Halit Akçatepe Kemal Sunal Metin Akpınar Zeki Alasya
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