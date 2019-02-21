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Köye inen aç kurtlar köpeğe saldırdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

Ardahan’da aç kurtlar köyün içerisinde kadar inerek evin önünde bağlı bulunan çoban köpeğine saldırdı.

Ardahan’ın merkez köylerinden Orta Geçit köyünde saat 05.54 sularında bir evin kapısında bağlı olan köpeğe üç kurt saldırdı. Ev sahibi seslere uyanarak köpeğini kurtların elinden zor aldı. Kurtlar, ev sahibini kapıda görmesi ile kaçarak uzaklaştılar.

Saldırıyı anlatan İsmail Aras, “Gece uyuyorduk. Daha sonra eşim kapıdaki sesleri duydu ve hırsız endişesi ile beni uyandırdı. Bende ayakkabılarımı bile giymeden hızlıca dışarı koştum çıktığımda kapımızın önündeki köpeğimize üç kurdun saldırdığını gördüm. Sonra kurtların üstüne koştum, kurtlarda koşarak uzaklaştı. Köpeğimizin boynunda üç diş izi vardı. Etrafı kolaçan edip geri eve döndüm” dedi. Kurtların köpeğe saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kürt köpek

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