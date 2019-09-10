Köye özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı

Yeşilova ilçesinde önemli üzüm pekmezi üretim merkezlerinden biri olan Büyükyaka köyünde olgunlaşan üzümler bağlardan toplanıp imece usulü ile kaynatılarak pekmeze dönüştürüyor.

Pekmez üreticilerinden 71 yaşındaki Yahya Güven, "Dedelerimizden öğrendiğimiz kadarıyla 150-200 yıllık bu mayayı pekmez toprağını kullanıyoruz. Bizim bağlar, bu maya topraklarının üzerinde yer alıyor. Büyükyaka (Kocayaka) köyünün pekmezi başka yerlere benzemiyor, geleneksel yöntemle üzüm pekmezi yapmak zorlu bir süreç gerektiriyor" dedi.

Vatandaşlar, kır bağı olarak bilinen asmalarda yetişen üzümleri kasalara doldurularak pekmez alanına getiriyor. Ardından üzümü çuvallara doldurup havuzda ayaklarına giydikleri çizmelerle ezen vatandaşlar, üzüm suyuna o bölgeye has "pekmez mayası (toprak)" karıştırıyor. Ardından dinlenme süreci başlayan pekmezler büyük kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Yaklaşık 5 saat süren işlemin ardından pekmezler kaplara yerleştirilip soğumaya bırakılıyor.

Yaklaşık 500 hane olan köyde hane başına yaklaşık 30 kilogram pekmez üretimi yapılıyor. Pekmezin kilosu ise yaklaşık 35 TL'den alıcı buluyor.

