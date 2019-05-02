Köylüler dere yatağında fark etti! Kayıp küçük kız sazlık alanda feci halde bulundu!

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı İnaç köyü yakınlarında çalışan çiftçiler, dere yatağındaki sazlık bölgede bir kızın hareketsiz halde yattığını görünce jandarma ve sağlık ekibine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, adının Z.G. olduğu tespit edilen ve bıçak darbeleriyle yaralandığını belirlenen ilköğretim okulu öğrencisi kızı, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.
Kayseri'den ailesi tarafından 2 gün önce kayıp ihbarı yapıldığı öğrenilen Z.G'nin sırtında 2 bıçak yarası ve vücudunun farklı yerlerinde darp izleri olduğu, tedavisi devam eden kıza cinsel saldırı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Z.G'yi yaralı halde araziye bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. (AA)
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