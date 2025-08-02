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Köylüler isyanda! Evlerinin altında binlercesi var! "Baş edemiyoruz yardım edin"

Batman'ın Tuzlagözü köyü akrep istilasına uğradı. Sokakta dahi yürüyemez hale gelen köylüler, akreplerle baş edemediklerini söyleyip yetkililerden yardım istedi.

Köylüler isyanda! Evlerinin altında binlercesi var! "Baş edemiyoruz yardım edin"

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Tuzlagözü köyünde yaşayanlar son zamanlarda hayatlarının kabusunu yaşıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başlandı. Köyü basan akreplerle başı derde giren köylüler evlerinde ve sokaklarda yürüyemez hale geldi.

Köylüler isyanda! Evlerinin altında binlercesi var! "Baş edemiyoruz yardım edin" 1

"BAŞ EDEMİYORUZ, YARDIM EDİN"

Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını ifade eden Erdal Aydın "Havaların ısınmasıyla beraber özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerle baş edemez duruma geldik. Çocuk ve yaşlılarımız var evlerimizde, her an birinin akrepler tarafından sokulması korkusuyla yaşıyoruz. Yaptığımız ilaçlamalar işe yaramadı. Yetkililer bize yardım etsin lütfen" şeklinde konuştu.

Köylüler isyanda! Evlerinin altında binlercesi var! "Baş edemiyoruz yardım edin" 2

AKREPLERİN KUYRUKLARINA İP BAĞLADILAR

Akreplerle artık iç içe yaşamaya başlayan köy sakinlerinin bazıları, akreplerin zehirli kuyruklarına bağladıkları iplerle akrepleri dolaştırıp, oyunlar oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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