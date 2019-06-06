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Köyü mesken tuttu! 'İlk olarak cumartesi günü görülmüş'

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 06.06.2019 20:29 | Son Güncelleme

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan köye ayı indi. Köyün muhtarı Recep Karadağ, "Ayı ilk olarak geçen Cumartesi günü köyün içinde durakta görülmüş" açıklamasını yaptı.

Köyü mesken tuttu! 'İlk olarak cumartesi günü görülmüş'

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Emin Yılmaz (55), Ramazan Bayramı tatili için geldiği köyünde iki kez ayı ile karşılaştı. Yılmaz, cep telefonuyla görüntülediği ayıya, "Ah koca oğlan ah. Mesken tuttun buraları. Gel sana yemek verelim gel" dedi.

İstanbuldan Ramazan Bayramı tatili için memleketi Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Alınca köyüne gelen Emin Yılmaz, 2 defa ayı ile karşılaştı. Yılmaz, evin önündeki bahçede tahta çitin 10 metre gerisinden cep telefonuyla görüntülediği ayıya, "Ah koca oğlan ah. Mesken tuttun buraları. Gel sana yemek verelim gel. Şuna bak ya derbeder olmuş derbeder dedi. Yılmaz, bir süre sonra otomobiliyle gezerken yine ayı ile karşılaştı. Yılmaz, otomobilinin içinden ayıya bu kezde korna çalarak, Koca oğlan yürü oradan çabuk. Ne yapıyorsun orada? Hareket yok. Buraları mesken mi tuttun kimse yok diye? Sen anlaşıldın. Senin yerin buralarda diye seslendi.

DURAKTA GÖRÜLMÜŞ

Köyün muhtarı Recep Karadağ, "Ayı ilk olarak geçen Cumartesi günü köyün içinde durakta görülmüş. Pazar günü cenazemiz vardı. Cenazemize giderken yolun aşağısına doğru koşarken bir sürücü ona koca oğlan nereye gidiyorsun, kaçma diyor. Ayı arkasına bakıyor. Korkup kaçıyor. O gün bugündür köyün içinde her gün görülüyor. 5 gündür köyümüzün içinde aktif bir halde. Köylüler ayıya alıştı. Koyun güder gibi ayı güdüyor şimdi. Köyümüz bayram dolayısıyla kalabalık. İnsanlar birbirinden cesaret alıp geziyor. Bayramdan sonra köyde 2 kişi var. Birisinin önüne çıksa mecbur sıkıntı yaşatacak. Yetkililerden bu ayının buralardan uzaklaştırılmasını istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman ve Su İşleri Karabük Şube Müdürü Ahmet Işık, ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları başlattığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük ayı

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