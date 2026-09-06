YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Koyun derisinden peynir: Norveç'ten geliyor, Erzincan'da üretiliyor!

Erzincan'da üretilen ve Norveç'ten ithal edilen özel koyun derilerinden hazırlanan deri tulumlar, Türkiye'nin farklı illerindeki peynir üreticilerine gönderilerek geleneksel tulum peyniri üretimine katkı sağlıyor.

Koyun derisinden peynir: Norveç'ten geliyor, Erzincan'da üretiliyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye'de yalnızca iki ilde üretildiği belirtilen deri tulumların önemli bir bölümü Erzincan'daki tesislerde hazırlanıyor.

Yüzyıllardır tulum peyniri geleneğinin sürdürüldüğü kentte, Norveç'ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, çeşitli işlemlerden geçirilerek peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

Koyun derisinden peynir: Norveç ten geliyor, Erzincan da üretiliyor! 1

Erzincan'daki deri işleme tesislerinde uzun tüylerinden arındırılan deriler, pres makinelerinde istenilen ölçülerde kesiliyor. Dinlendirme ve mayalama işlemlerinin ardından özel makinelerde dikilen tulumlar, kalite kontrol sürecinden geçirilerek paketleniyor.

BİRÇOK İLE GÖNDERİLİYOR

Hazırlanan tulumlar, başta Erzincan olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok ildeki peynir üreticilerine ulaştırılıyor.

Deri tulumların, peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasına katkı sağladığı ve kent ekonomisine de gelir oluşturduğu belirtiliyor.

Koyun derisinden peynir: Norveç ten geliyor, Erzincan da üretiliyor! 2

İşletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecinin Norveç'ten getirilen koyun derileriyle başladığını söyledi.

Derileri Erzincan'da işlediklerini belirten Eraslan, "Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan'da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor." dedi.

Koyun derisinden peynir: Norveç ten geliyor, Erzincan da üretiliyor! 3

Eraslan, hazırladıkları tulumların Türkiye'nin farklı bölgelerindeki peynir üreticileri tarafından kullanıldığını ifade etti.

Geleneksel üretim yöntemlerinin modern teknolojiyle bir araya getirildiği Erzincan'daki tesislerde hazırlanan deri tulumların, hem tulum peyniri kültürünün yaşatılmasına hem de kent ekonomisine katkı sunduğu kaydedildi.

Koyun derisinden peynir: Norveç ten geliyor, Erzincan da üretiliyor! 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Michelin yıldızlı şefleri önerdi: 52 lezzet durağı o ilde!Michelin yıldızlı şefleri önerdi: 52 lezzet durağı o ilde!
Sofradan önce damlara seriliyor! Kilosu 300 TL'den satılıyorSofradan önce damlara seriliyor! Kilosu 300 TL'den satılıyor

Anahtar Kelimeler:
peynir Erzincan Norveç Deri koyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.