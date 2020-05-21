YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Köz biberli ve beyaz peynirli patlıcan kumpiri tarifi

Köz biberli ve beyaz peynirli patlıcan kumpiri tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkmadığımız bu süreçte İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitmen Şefi Tolgahan Kamiloğlu, evde kolayca hazırlanabilecek sağlıklı atıştırmalık tarifi hazırladı. Şef Tolgahan Kamiloğlu'nun Köz biberli ve beyaz peynirli patlıcan kumpiri tarifi geliyor, buyursunlar.

Köz biberli ve beyaz peynirli patlıcan kumpiri tarifi

EÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitmen Şefi Tolgahan Kamiloğlu, evde kalmanın zorunlu olduğu ve Ramazan ayının yaşandığı bugünlerde dengeli ve yeterli beslenme için tarifler oluşturduğunu söyledi.

Tariflerin evde olanlar tarafından hızlıca hazırlayabileceğini vurgulayan Şef Kamiloğlu, “Mutfaklarımızda hem farklı lezzetler oluşturabileceğimiz hem terapi gibi bir zaman geçireceğimiz tarifler oluşturdum. Atıştırmalıklardan tatlılara dek hazırladığımız tariflerde kalori ve malzeme dengesini sağladım. Tatlılar için şeker yerine hurma, pekmez gibi sağlıklı ürünleri kullanmayı tercih ettim” dedi.

KÖZ BİBERLİ VE BEYAZ PEYNİRLİ PATLICAN KUMPİRİ

MALZEMELER
1 adet bostan patlıcan
2 adet kırmızı kapya biber
3 diş sarımsak
5 gr. kuru kekik
50 gr. çam fıstığı
100 gr. Beyaz peynir (veya keçi peyniri)
2 dilim tost ekmeği
zeytinyağı
tuz
karabiber

YAPILIŞI
Biberleri fırında közleyin ve çekirdeklerini temizleyerek soyun.
Bostan patlıcanı köz kokusu çıkana kadar ocakta iyice közleyin.
Sarımsağı tuz ile dövün ve zeytinyağı ile karıştırın.
Ardından patlıcanın üzerini uzunlamasına yararak içini çatal yardımıyla ezin ve hazırlamış olduğunuz sarımsaklı yağı içine ekleyerek karıştırın. Peynirleri küp doğrayın, fıstığı kavurun ve közlenmiş biberleri de doğrayarak patlıcanın içini doldurun. 180 C’de ısıtılmış fırında 7-8 dakika süre ile fırınlayıp servis edin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Bulutlar kadar yumuşak poğaça tarifiBulutlar kadar yumuşak poğaça tarifi
Cupcake tarifi! Pamuklara sarıp sarmalamak isteyeceksinizCupcake tarifi! Pamuklara sarıp sarmalamak isteyeceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O mesajı ifşa etti! 'Lan Allah'ın sapığı...'

O mesajı ifşa etti! 'Lan Allah'ın sapığı...'

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Kızartma sevenler dikkat! Bunu yaparsanız eviniz kızartma kokmayacak!

Kızartma sevenler dikkat! Bunu yaparsanız eviniz kızartma kokmayacak!

Mangal yerine bunu yiyorlar! Meşe kömüründe usul usul...

Mangal yerine bunu yiyorlar! Meşe kömüründe usul usul...

Ocak gözleri bu yöntemle ilk günkü parlaklığına kavuşuyor!

Ocak gözleri bu yöntemle ilk günkü parlaklığına kavuşuyor!

Koronavirüs onları da vurdu! Bayramın vazgeçilmeziydi ama...

Koronavirüs onları da vurdu! Bayramın vazgeçilmeziydi ama...

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kupta Muhallebili Kadayıf

Kupta Muhallebili Kadayıf

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulutlar kadar yumuşak poğaça tarifi

Bulutlar kadar yumuşak poğaça tarifi

Hazır yufkadan baklava tarifi

20 dakikada hazır: Yufkadan baklava tarifi

Bayram sofralarına pek yakışır: Orman kebabı tarifi

Bayram sofralarına pek yakışır: Orman kebabı tarifi

Fındık lahmacun tarifi

Antep usulü fındık lahmacun nasıl yapılır?

İftar sofranızı süsleyecek pratik lebeniye çorbası tarifi! Çok pratik...

İftar sofranızı süsleyecek pratik lebeniye çorbası tarifi! Çok pratik...

Ustaların gizlediği tarif! Lokum kıvamında Arnavut ciğeri işte böyle yapılıyor...

Lokum kıvamında Arnavut ciğeri işte böyle yapılıyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.