KPSS-2022/1 tercihleri başladı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS tercih kılavuzu ve detaylar!

Adayların ilgiyle takip ettiği KPSS-2022/1 tercihleri başladı. Gelişme sonrası tercih süreci ve tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak edilmeye başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenelenen KPSS'de aday tercihlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor.

KPSS-2022/1 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

İlgiyle takip edilen KPSS-2022/1 tercihleri başladı. ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022/1) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor.

Yapılan açıklamalaara göre sınava giren adaylar, tercih işlemlerini tercih kılavuzunda ifade edilen şekilde 30 Haziran - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Yapılacak olan tercihler "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

TERCİHLERDE HANGİ PUAN TÜRLERİ KULLANILACAK?

Yapılacak yerleştirme işlemlerinde ön lisans mezunları için KPSSP93 , lisans mezunları için KPSSP3 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu:

“Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Temmuz 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.”

