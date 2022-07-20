KPSS 2022 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınavı ne zaman, giriş yerleri ne zaman açıklanır?

KPSS sınav giriş yerleri ve sınav hakkındaki ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak.

Açıklama öncesi adayların gündeminde KPSS lisans sınavı hakkında merak edilen sorular yer alıyor. 24-6 Mayıs tarihlerinde başvuruları tamamlanan KPSS 2022 lisans sınavına girecek adaylar sınav tarihi, yeri, zamanını sorguluyor. Peki 2022 KPSS sınavı ne zaman? KPSS lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde..

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav giriş yerleriyle ilgili birçok kişi ÖSYM'den yapılacak olan açıklamayı bekliyor. 31 Temmuz tarihinde yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

KPSS lisans sınavı giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

