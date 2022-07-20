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KPSS 2022 yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM tarafından açıklanan KPSS 2022/1 tercih ve yerleştirme sonuçları!

20.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS-2022/1 tercih ve yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM, binlerce adayın beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirtti. Kamuda çalışma hayali olan binlerce personel adayı, KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranını internet üzerinden arattı. Peki KPSS 2022/1 tercih sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? İşte KPSS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS 2022 yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM tarafından açıklanan KPSS 2022/1 tercih ve yerleştirme sonuçları!

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KPSS tercihleri 30 Haziran-07 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Personel adayları 20 Temmuz 2022 saat 10.00' dan itibaren yerleştirme sonuçlarına ulaşılabilecek. Peki KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte yanıtı...

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

30 Haziran-7 Temmuz arasında KPSS 2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonları tercihlerinin ardından sonuçlar büyük bir merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte KPSS tercih sonuçları açıklandı.

KPSS tercihlerinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN DUYURDU

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya adresinden duyurdu.

halis aygün

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında, "Değerli adaylarımız, 30 Haziran–7 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

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