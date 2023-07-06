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KPSS-2023/1 TERCİHLERİ BAŞLADI: ÖSYM ile KPSS tercihleri nasıl yapılır? Nitelik kodları ve kadrolar

06.07.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercihleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Duyuruda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı belirtilip konuya ilişkin detaylar aktarıldı. Peki, ÖSYM ile KPSS tercihleri nasıl yapılır? Nitelik kodları ve kadrolar ve 2023 KPSS-1 tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde...

KPSS-2023/1 TERCİHLERİ BAŞLADI: ÖSYM ile KPSS tercihleri nasıl yapılır? Nitelik kodları ve kadrolar

KPSS tercihleri konusunda yazılı açıklama yapıldı. Tercih işlemleri KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapılacak. Öğrnciler T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecekler. KPSS tercihleri için süreç 6 Temmuz itibarıyla başladı. İşte KPSS-2023/1 tercihleri hakkında merak edilenler...

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NEREDEN?

KPSS-2023/1 tercihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi.

ÖSYM tarafından yayımlanan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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