KPSS-2023/1 TERCİHLERİ BAŞLADI: ÖSYM ile KPSS tercihleri nasıl yapılır? Nitelik kodları ve kadrolar

KPSS tercihleri konusunda yazılı açıklama yapıldı. Tercih işlemleri KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapılacak. Öğrnciler T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecekler. KPSS tercihleri için süreç 6 Temmuz itibarıyla başladı. İşte KPSS-2023/1 tercihleri hakkında merak edilenler...

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NEREDEN?

KPSS-2023/1 tercihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi.

ÖSYM tarafından yayımlanan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

