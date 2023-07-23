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KPSS 2023 Ayasofya sorusu cevabı nedir? KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sorusu Ayasofya nedir, ne zaman açıldı?

23.07.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2023 sınavının ardından Ayasofya sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, Kamu Personeli Seçme Sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür (GY - GK) ile gündemdeki yerini alan soru ve yanıtı hakkında bilgi edinmek istiyor. Adaylar arama motorlarında KPSS'de kendilerine yöneltilen soruların cevabını araştırmaya başladı. Peki, KPSS 2023 Ayasofya sorusu cevabı nedir? KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sorusu Ayasofya nedir, ne zaman açıldı?

KPSS Ayasofya soru ve cevabı sınavın ardından gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans sınavına katılan adaylar soruların yanıtlarını kontrol etmek için internette araştırma yapıyor. Twitter dahil olmak üzere sosyal medyadan yorumlar gelmeye devam ediyor. Peki, KPSS'de çıkan Ayasofya sorusunun cevabı nedir? Ayasofya kimin sanat eseridir? İşte ayrıntılar...

AYASOFYA İSİM ANLAMI NEDİR?

Ayasofya camisinin isim anlamı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ayasofya adındaki "Aya" sözcüğü "kutsal" anlamına gelirken “Sofya" sözcüğü ise Grekçede "bilgelik" anlamına geliyor.

AYASOFYA CAMİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Ayasofya, 523-537 yılları arasında inşa edilmiş bir patrik katedraliydi. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethedilmesi üzerine camiye dönüştürüldü. Bu dönüşüm aynı zamanda fethin sembolü haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından ise Ayasofya Camii, Bakanlar Kurulunun 24 Kasım 1934 tarihi kararıyla müze haline getirildi.

AYASOFYA NE ZAMAN TEKRAR İBADETE AÇILDI?

86 yıl boyunca müze olarak hizmet veren Ayasofya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle kılınan cuma namazı ile 24 Temmuz 2020 tarihinde resmen ibadete açıldı.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2023

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

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