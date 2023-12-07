KPSS/7 sonuçları 2023 açıklandı! ÖSYM ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel KPSS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS/7 sonuçları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonları için tercihler 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar, KPSS/7 sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor. İşte sonuc.osym.gov.tr KPSS sonuçları ekranı...
KPSS/7 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Aralık 2023 tarihinde 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
KPSS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebiliyor.
KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız