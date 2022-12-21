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KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir? ÖSYM nitelik kodları ne anlama geliyor?

21.12.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022 tercihlerinin başlaması ile birlikte nitelik kodları yeniden gündeme geldi. Tercih işlemini yapmak isteyenlerin karşısına çıkan bu kodların ne anlama geldiği merak ediliyor. Bu kapsamda KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir? ÖSYM nitelik kodları ne anlama geliyor? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar..

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir? ÖSYM nitelik kodları ne anlama geliyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Bu kapsamda KPSS-2022/2 tercihleri başladı. Tercih yapalcak olanlar KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir? ÖSYM nitelik kodları ne anlama geliyor? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm detaylar...

ösym

KPSS 7111 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 7111 nitelik kodu ise tercih yapacak kişinin en az C düzeyinde İngilizce bilmesi gerektiğini ifade etmek için kullanılan bir kod olarak ifade edilebilir. Tercih yapacak olan kişilerin öncesinde özel nitelik kodlarına dikkat etmesi gerekmektedir.

7111 nitelik kodu KPDS ve YDS bazında son beş yıl içerisinde en az C seviyesinde İngilizce bilmeyi kapsamaktadır. Özel şartları taşıdığını beyan ederek tercih yapan kişinin ataması gerçekleştiği takdir de özel niteliği taşıdığına dair belgeler ile ispat etmesi gerekmektedir. Kanıtlayamayan kişilerin atamaları iptal edilebilir. Bu yüzden tercih yaparken nitelik kodlarına dikkat etmek son derece önemli bir detaydır.

KPSS 7300 NİTELİK KODU NEDİR?

Bireyin KPSS' den aldığı puan ve Türkiye'de yaptığı sıralamanın yanında eğer istediği bölüme puanı yetiyorsa bunun yanı sıra 7300 nitelik kodunun özelliklerine de bakmalıdır. 7300 nitelik kodu da bir tek şeyi şart koşan bir koddur. Bu kod ile ilgili alanda çalışan kişiler vardiya sistemi içerisinde çalışacaktır. Ve bu alana giren kişiler de bu şartı kabul etmiş sayılacaktır.

KPSS 7368 NİTELİK KODU NEDİR?

Bu kod, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün Başvurma Özel Şartları Bölümünde yer alan şartların tümüdür.

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