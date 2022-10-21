KPSS A grubu ve B grubu arasındaki fark nedir? ÖSYM'den yapılan açıklama ile KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri

KPSS lisans sonuçları bugün (21 Ekim 2022 Cuma) açıklanacak. Birçok kişi internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, KPSS A grubu ve B grubu arasındaki fark nedir? KPSS A grubu ve B grubu arasındaki fark ve meslekler ile detaylar haberimizde....
KPSS A Grubu sınavı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okulların bölümlerini bitiren kişiler ile Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Aktüerya, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olan vatandaşlar için ÖSYM'nin yaptığı ve kamu kurumlarında yer alan denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, denetçi yardımcılığı gibi kadrolara yerleşmek için gerekli puanların alınmasını sağlayan sınava denilmektedir.
KPSS A grubu meslekleri uzman, Müfettiş, denetmen, kontolör, denetçi, denetmen gibi meslek gruplarını içerse de unvan açısından uzman olarak nitelendirilen tüm kadrolar bu bunlara dahil değildir.
İşte KPSS A grubu meslekleri:
Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
TBMM Uzman Yardımcılığı
Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
Vergi Müfettiş Yardımcılığı
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
PTT Müfettiş Yardımcılığı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu
Stajyer Hazine Kontrolörü
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı
Gelir Uzman Yardımcılığı
Vergi Denetmen Yardımcılığı
Devlet Gelir Uzman Yardımcılğı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosunun içindedir.
Bu da müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadronun KPSS-B grubunda yer aldığı anlanına geliyor.
KPSS B grubu meslekleri:
Mühendis,
Tekniker,
Teknisyen,
Memur,
Psikolog,
Mimar,
Veteriner.
ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B'dir.
Yapılan açıklamaya göre KPSS'nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir.
A Gurubu kadrolarından farklı olarak tüm lisans bölümleri B Gurubu kadroları oluşturur. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadrolarıdır.
İşte KPSS P3 puanıyla başvurulabilecek bazı devlet kurumları ve kadroları:
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
Adalet Bakanlığı Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma…)
Polislik (POMEM)
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.
2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek
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KPSS 50, 55, 60 puan alan kişiler belediyelerin memur alımları ile jandarma alımlarını tercih edebilecekleri gibi öğretmenevi, polis evi ve misafirhaneler için memur başvurusunda bulunabilirler.
Öte yandan tercih kılavuzu, tercih işlemi için önemlidir. Çünkü, atama puanları ve detaylar hem il, hem memurluk türü, hem de branş ve mesleki pozisyona göre farklılık göstermektedir.
KPSS puanı 60 ve üzeri olanlar sözleşmeli öğretmenlik alanını tercih edebilmektedir.
65 puan bandına ulaşanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlara başvurabilmektedirler.
Öte yandan, KPSS'de 70 puan alan kişiler EGM, PA, CTE gibi müdürlüklerde de tercih yapabilirler.
KPSS taban ve tavan puanlar, mesleki pozisyonlar, branş ve kontenjan dağılımı, şehir ve kuruma göre değişkenlik gösteriyor.
Bu sebeple başvuruda bulunacak kişiler, kendi bölümlerine göre önceki yıllardaki yapılmış alımların tercih bilgilerini inceleyebilirler.