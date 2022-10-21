KPSS A grubu ve B grubu arasındaki fark nedir? ÖSYM'den yapılan açıklama ile KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri

KPSS lisans sonuçları bugün (21 Ekim 2022 Cuma) açıklanacak. Birçok kişi internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, KPSS A grubu ve B grubu arasındaki fark nedir? KPSS A grubu ve B grubu arasındaki fark ve meslekler ile detaylar haberimizde....

KPSS A GRUBU NE DEMEK?

KPSS A Grubu sınavı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okulların bölümlerini bitiren kişiler ile Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Aktüerya, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olan vatandaşlar için ÖSYM'nin yaptığı ve kamu kurumlarında yer alan denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, denetçi yardımcılığı gibi kadrolara yerleşmek için gerekli puanların alınmasını sağlayan sınava denilmektedir.

KPSS A GRUBU KADROLARI VE MESLEKLERİ

KPSS A grubu meslekleri uzman, Müfettiş, denetmen, kontolör, denetçi, denetmen gibi meslek gruplarını içerse de unvan açısından uzman olarak nitelendirilen tüm kadrolar bu bunlara dahil değildir.

İşte KPSS A grubu meslekleri:

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı

TBMM Uzman Yardımcılığı

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı

PTT Müfettiş Yardımcılığı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu

Stajyer Hazine Kontrolörü

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı

Gelir Uzman Yardımcılığı

Vergi Denetmen Yardımcılığı

Devlet Gelir Uzman Yardımcılğı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

KPSS B GRUBU NE DEMEK?

KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosunun içindedir.

Bu da müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadronun KPSS-B grubunda yer aldığı anlanına geliyor.

KPSS B grubu meslekleri:

Mühendis,

Tekniker,

Teknisyen,

Memur,

Psikolog,

Mimar,

Veteriner.

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B'dir.

Yapılan açıklamaya göre KPSS'nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir.

KPSS B GRUBU KADROLARI VE MESLEKLERİ

A Gurubu kadrolarından farklı olarak tüm lisans bölümleri B Gurubu kadroları oluşturur. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadrolarıdır.

İşte KPSS P3 puanıyla başvurulabilecek bazı devlet kurumları ve kadroları:

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

Adalet Bakanlığı Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma…)

Polislik (POMEM)

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 50, 55 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS 50, 55, 60 puan alan kişiler belediyelerin memur alımları ile jandarma alımlarını tercih edebilecekleri gibi öğretmenevi, polis evi ve misafirhaneler için memur başvurusunda bulunabilirler.

Öte yandan tercih kılavuzu, tercih işlemi için önemlidir. Çünkü, atama puanları ve detaylar hem il, hem memurluk türü, hem de branş ve mesleki pozisyona göre farklılık göstermektedir.

KPSS 60, 65 PUANLA HANGİ DEVLET KURUMUNA GİRİLİR?

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlar sözleşmeli öğretmenlik alanını tercih edebilmektedir.

65 puan bandına ulaşanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlara başvurabilmektedirler.

Öte yandan, KPSS'de 70 puan alan kişiler EGM, PA, CTE gibi müdürlüklerde de tercih yapabilirler.

KPSS SONUÇLARINA GÖRE KAÇ PUANLA HANGİ DEVLET KURUMUNA GİRİLİR?

KPSS taban ve tavan puanlar, mesleki pozisyonlar, branş ve kontenjan dağılımı, şehir ve kuruma göre değişkenlik gösteriyor.

Bu sebeple başvuruda bulunacak kişiler, kendi bölümlerine göre önceki yıllardaki yapılmış alımların tercih bilgilerini inceleyebilirler.



