KPSS Alan Bilgisi oturumları için sona yaklaşıldı! KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumları ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile giriş belgesi sorgulama

KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecek olan kişileri ilgilendiren açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Konuya ilişki detaylar merak konusu oldu. Peki, KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi oturumları sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI OTURUMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te;

Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te;

Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te;

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre bu oturumların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

ÖSYM İLE KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

