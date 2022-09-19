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KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumları ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS Alan Bilgisi Sınavı ÖSYM ile giriş belgesi sorgulama

19.09.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS maratonu ertelenmenin ardından yeni takvim ile beraber başlamış oldu. KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 18 Eylül 2022 Pazar tarihinde gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından kamu personeli adayları KPSS Alan Bilgisi tarihlerini arama motorlarında sorgulamaya başladı. Öte yandan KPSS sınav giriş belgeleri de sorgulanıyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumları ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS Alan Bilgisi Sınavı ÖSYM ile giriş belgesi sorgulama...

KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumları ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS Alan Bilgisi Sınavı ÖSYM ile giriş belgesi sorgulama

KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecek olan kişileri ilgilendiren açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Konuya ilişki detaylar merak konusu oldu. Peki KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI OTURUMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

  • 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te;

  • Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te;

  • Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te;

  • ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre bu oturumların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ Mİ?

KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

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