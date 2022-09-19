KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumları ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS Alan Bilgisi Sınavı ÖSYM ile giriş belgesi sorgulama

KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecek olan kişileri ilgilendiren açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Konuya ilişki detaylar merak konusu oldu. Peki KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te;
Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te;
Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te;
ÖSYM takvimine göre bu oturumların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.
KPSS lisans alan bilgisi oturumları sınav belgesi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:
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