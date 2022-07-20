KPSS atama taban puanları 2022! KPSS lise, ön lisans ve lisans taban puanları ile atama yapılan iller ve kadrolar

KPSS atama taban puanları; ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklama sonrası merak edildi. Kamu Personel Seçme Sınavı yerleştirme sonuçları belli oldu. Peki KPSS atama taban puanları nedir? KPSS lise, ön lisans ve lisans taban puanları ile atama yapılan iller ve kadrolar hakkında bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS ATAMA TABAN PUANLARI 2022

30 Haziran-7 Temmuz arasında KPSS 2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonları tercihlerinin ardından sonuçlar büyük bir merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte KPSS tercih sonuçları açıklandı.

Bu açıklamanın ardından merkezi atamalar ile ilgili sayısal veriler de duyuruldu. Taban puanlar da bu açıklama ile netlik kazandı.

KPSS LİSE, ÖN LİSANS, LİSANS TABAN PUANLARI

Yapılan açıklamaya göre;

"KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına" göre toplam 1875 adayın ataması yapıldı.

Lise düzeyinden 62 kişilik boş kadroya 2395 aday başvuruda bulundu.

Önlisans düzeyinden ise 731 kişilik kadroya 18 bin 124 aday tercih yaptı.

Lisans için 1085 kadroya ise 38 bin 448 aday memur olmak için başvuru yaptı.

Lise ve önlisans mezunları için tüm kontenjanlar doldu. Lisans düzeyinde ise sadece 3 kadro boş kaldı. Bu verilere göre 1878 kişilik kadrodan 1875'ine atama yapıldı. "

KPSS'de lise mezunları için en düşük puanlı memur ataması 69.89 puanla oldu. Yayımlanan verilere göre bu atama MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA / Merkez kadrosuna Hizmetli pozisyonu için gerçekleştirildi.

Öte yandan KPSS'de ön lisans mezunları için en düşük puanlı memur ataması 67.24 puanla gerçekleştirildi. Söz konusu atama TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SİVAS / Taşra kadrosuna Tekniker pozisyonu için yapıldı.

KPSS'de Lisans mezunları için en düşük puanlı memur ataması ise 66.77 puanla yapıldı. Bu atama 1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra kadrosuna Memur pozisyonu için gerçekleştirildi.



