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KPSS DHBT sınav soruları açıklandı! KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? ÖSYM soru kitapçığı sorgulama ekranı

28.11.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS DHBT (Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) geçtiğimiz gün tamamlandı. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen KPSS DHBT oturumunun sonuçları ve sınav soruları araştırılmaya başlandı. Peki KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM soru kitapçığı sorgulama ekranı...

KPSS DHBT sınav soruları açıklandı! KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? ÖSYM soru kitapçığı sorgulama ekranı

KPSS DHBT oturumuna geçtiğimiz gün katılım sağlayan adaylar, doğru ve yanlışlarını ölçmek için sınav sorularını ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. ÖSYM, DHBT oturumunun ardından sınav sorularının bir kısmını erişime açtı. Peki KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM soru kitapçığı sorgulama ekranı...

KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS DHBT oturumu geçtiğimiz gün 10.15'te başladı ve 11.15'te sona erdi. 27 Kasım sabah saatlerinde tamamlanan sınavın ardından gözler, sınav soru ve cevap anahtarına çevrildi.

KPSS DHBT sınav soruları açıklandı! KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? ÖSYM soru kitapçığı sorgulama ekranı

ÖSYM, KPSS oturumundan birkaç saat sonra, sınav soru ve cevaplarını yayınladı. KPSS DHBT sınav sorularının yüzde 10'u erişime açıldı. Sorulara ve cevaplara ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24135/2022-kpss-din-hizmetleri-alan-bilgisi-dhbt-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari--10.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

KPSS DHBT sınav soruları açıklandı! KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? ÖSYM soru kitapçığı sorgulama ekranı

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçları 16 Aralık 2022'de açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, AİS ÖSYM üzerinden kontrol edecek. Adaylar AİS ÖSYM adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile giriş yapacak.


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