ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS DHBT sınavı giriş belgeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. KPSS DHBT sınav giriş belgelerinin, sınavdan 10 gün evvel erişime açılması bekleniyor. Peki KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sınavının başlangıç saati 10.15 olarak belirlendi.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS DHBT sınavı için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

Giriş yeri belgeleri erişime açıldığında detaylar haberimizde olacak.

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Söz konusu sınavın sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, AİS ÖSYM'den sorgulanacak. Öğreniler AİS ÖSYM'ye T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.



