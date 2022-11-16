EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı?

16.11.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı bekleniyor. Sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere KPSS DHBT başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Peki KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS DHBT sınavı giriş belgeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. KPSS DHBT sınav giriş belgelerinin, sınavdan 10 gün evvel erişime açılması bekleniyor. Peki KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS DHBT sınavının başlangıç saati 10.15 olarak belirlendi.

KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS DHBT sınavı için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Giriş yeri belgeleri erişime açıldığında detaylar haberimizde olacak.

KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Söz konusu sınavın sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, AİS ÖSYM'den sorgulanacak. Öğreniler AİS ÖSYM'ye T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldıÖğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldı
Teklif eş anlamlısı nedir?Teklif eş anlamlısı nedir?
Uzman öğretmenlik sınavı AYM Kararı sonrası iptal mi olacak?Uzman öğretmenlik sınavı AYM Kararı sonrası iptal mi olacak?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS dhbt

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Teklif eş anlamlısı nedir?

Teklif eş anlamlısı nedir?

Tören eş anlamlısı nedir?

Tören eş anlamlısı nedir?

Özlem eş anlamlısı nedir?

Özlem eş anlamlısı nedir?

Soru eş anlamlısı nedir?

Soru eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.